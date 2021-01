Laura Chiatti, i due figli e il matrimonio con Marco Bocci: l'amicizia con l'ex fidanzato Francesco Arca

06 gennaio 2021 a

a

a

Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate e amate dal pubblico. L'attrice umbra è nata il 15 luglio del 1982 sotto il segno del Cancro e si è imposta sia al cinema che in televisione. Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato ha avuto per tre anni una relazione con il collega Francesco Arca. Lei e Arca, ancora oggi, hanno un bellissimo rapporto d'amicizia: non è raro vederli in vacanza insieme con i rispettivi nuovi compagni e figli al seguito. Dal 2010 al 2013 la Chiatti è poi stata fidanzata con il cestista Davide Lamma.

Nel gennaio 2014 ha ufficializzato la relazione con l’attore Marco Bocci, anche lui umbro originario di Marsciano, che ha sposato nel luglio dello stesso anno. La coppia ha due figli: Enea, nato nel 2015, e Pablo, nel 2016.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.