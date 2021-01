Soliti Ignoti, stasera lo show di Amadeus abbinato alla Lotteria Italia: ospiti e anticipazioni

06 gennaio 2021 a

a

a

Anche quest’anno, il 6 gennaio, torna in prima serata su Rai1, dalle 20.35, l’appuntamento con Soliti Ignoti Il Ritorno Speciale Lotteria Italia, la puntata dello show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia in cui verranno svelati i biglietti vincenti dei premi di prima categoria dell’estrazione finale che assegnano fino a 5 milioni di euro. Tanti gli ospiti che arriveranno al Teatro delle Vittorie e che verranno coinvolti nel corso della serata, tra cui Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Serena Rossi, Biagio Izzo, Alberto Matano, Laura Chiatti. Ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del "parente misterioso", devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza all’Istituto Spallanzani, e chi sarà tra le identità da svelare e sarà poi coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Molti anche i momenti di spettacolo e di intrattenimento per festeggiare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.

