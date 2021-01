Elisabetta Gregoraci snobba Giulia, Pierpaolo e il Grande Fratello Vip 5: ma a Dubai finisce male. Interviene il medico | Foto

06 gennaio 2021 a

L'amore sbocciato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra non turbare più di tanto Elisabetta Gregoraci, ex "amica speciale" dell'ex Velino all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La Gregoraci infatti per queste festività natalizie ha raggiunto a Dubai il figlio Nathan Falco e per qualche giorno anche l'ex marito Flavio Briatore. Nella casa la Salemi e Pretelli continuano a scambiarsi baci e trascorrere notti di passione, lei si mostra bellissima in bikini e si avventura pure in un esercizio di ginnastica che tuttavia non finisce benissimo.

A testa in giù appoggiata a un albero: "Sotto sopra - scrive nella didascalia che accompagna l'immagine - risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena. Buona Epifania a tutti voi". Il giorno prima sempre Elisabetta si era invece mostrata in bikini e sorridente, con la didascalia che recitava: "Tieni il viso rivolto al sole e non vedrai mai le ombre".

Chissà se questo era un messaggio destinato a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che nella casa del Grande Fratello hanno ampiamente dimenticato la showgirl.

