Ascolti tv martedì 5 gennaio, La Befana vien di notte sfiora i 5 milioni di spettatori. Non delude Il Marchese del Grillo

Altra vittoria per Rai1 negli ascolti della prima serata. Martedì 5 gennaio La Befana vien di notte con Paola Cortellesi su Rai1 ha ottenuto 4.881.000 spettatori pari al 19.5% dello share. Su Canale5 Viaggio nella Grande Bellezza ha raccolto 2.146.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Hotel Transilvania 3 Una Vacanza Mostruosa ha interessato 1.080.000 spettatori pari al 4.2% di share, mentre su Italia1 Now you see me I Maghi del crimine ha catturato l’attenzione di 1.894.000 spettatori (7.6%).

Su Rai3 La La Land vincitore del premio Oscar ha raccolto davanti al video 1.060.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su Rete4 Il Marchese del Grillo totalizza un ascolto medio di 1.489.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Non siamo Angeli ha registrato 614.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Gli stivali di Babbo Natale ha segnato l’1.9% con 502.000 spettatori mentre sul Nove Ben Hur ha catturato l’attenzione di 388.000 spettatori (1.7%).

