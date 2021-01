Massimo Cannoletta, 280.000 euro vinti a L'Eredità: parla quattro lingue. L'ultimo tweet sulle Separazioni

06 gennaio 2021 a

Massimo Cannoletta è stato il super campione de L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Il divulgatore di Lecce, classe 1974, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori e del pubblico televisivo, per la sua simpatia e per la sua cultura. Conosce ben quattro lingue e si è portato a casa dopo 51 puntate di permanenza la cifra di 280.000 euro. Intanto continua a diffondere perle culturali sul suo account twitter. L'ultimo pubblicato lo ha intitolato Separazioni, accompagnato dalla foto di due dipinti.

Per il pittore irlandese (foto a sinistra) Frederic William Burton "i due amanti segreti approfittano della stretta scala a chiocciola per sfiorarsi, ma lui sentendo il profumo dell'amata non si riesce a staccare". Dall'altra parte il dipinto della pittrice ispano messicana Remedios Varo: "si allontanano, ma le loro ombre continuano a baciarsi. Unico testimone: il gatto". Chissà se il titolo Separazioni sta a rappresentare una situazione attuale nella vita di Cannoletta. Di lui non si sa nulla della vita sentimentale.

