Grande Fratello Vip 5, Allegra Ioppolo si rivela: "Sono io l'amica segreta di Dayane Mello" | Video

Allegra Ioppolo, 26 anni, esce allo scoperto. E' lei l'amica segreta, o come lei stesso si definisce, "l'amica lesbica di Viareggio" di Dayane Mello, la top model brasiliana concorrente del Grande Fratello Vip 5. Più volte evocata dalla stessa concorrente del reality, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la natura del loro rapporto. Prima con un tweet pubblicato sui social, poi con un'intervista vera e propria.

"Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi - ha spiegato -. Tre anni fa. Era fidanzata di un mio amico (Carlo Beretta, attuale compagno di Giulia De Lellis, ndr). Io sono lesbica dichiarata. All’epoca eravamo entrambe fidanzate: lei con un uomo, io con una ragazza. Da qual momento io e Dayane abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di vista. C'è qualcosa tra noi? Siamo amiche e stiamo bene così". Poi continua nel racconto: "E' venuto fuori il caos quando ha detto: 'Allegra, la mia amica lesbica di Viareggio'. Il mio cellulare è esploso, lo dico sorridendo e non capisco perché ogni volta appena dice Allegra subito dopo specifica lesbica; non lo fa con cattiveria. Anzi mi fa sorridere. Comunque sono io". E chissà se Allegra sarà chiamata in casa da Alfonso Signorini per un saluto all'amica.

