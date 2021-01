Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi: "Sto per innamorarmi di Pierpaolo. La ex Ariadna? Con me sempre carina" | Video

06 gennaio 2021 a

Giulia Salemi confida i suoi sentimenti per Pierpaolo Pretelli all'amico Andrea Zelletta. Durante la scrittura dei propositi per il nuovo anno, dentro la casa del Grande Fratello Vip 5, l'influencer decide così di raccontarsi all'ex tronista. "Sono in procinto, sono nella strada per innamorarmi", ha affermato. Andrea ride di gusto, esprimendo la sua felicità per il sentimento che Giulia gli ha confessato. Quest'ultima tuttavia gli chiede il piacere di non svelare a tutti questo piccolo segreto. Intanto Cecilia Capriotti rassicura la stessa Salemi sul rapporto tra Pierpaolo Pretelli e l'ex Ariadna Romero, con la quale ha avuto un figlio.

Cecilia Capriotti rassicura Giulia Salemi sulla storia tra Pretelli e Ariadna Romero



Anche Carlotta è amica della cubana e può dunque riportare informazioni di prima mano. La vip spiega come i due abbiano avuto il più classico dei colpi di fulmine che però non ha funzionato. La ragazza infatti è tornata a Cuba quando i due si sono lasciati e ora la storia può dirsi definitivamente finita. A questo punto Giulia confida di aver conosciuto Ariadna durante alcune feste da amici, durante le quali si è sempre mostrata molto carina e gentile. La Capriotti fa poi questa riflessione: "La ex di Pierpaolo non è malevola, potrebbe essere felice per voi due e diventare tua amica", ha commentato. Cecilia inoltre ricorda anche che i rapporti tra Ariadna e Pierpaolo non sono sempre stati buoni, soprattutto nel momento in cui la ex partì con il figlio: "Lui fece un’intervista e lei si arrabbiò". Musica per le orecchie di Giulia Salemi.

