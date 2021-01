Adriano Celentano fa 82 anni, da Milena Cantù a Claudia Mori e il flirt con Ornella Muti che mandò in crisi il matrimonio

06 gennaio 2021 a

Adriano Celentano, per tutti il Molleggiato, compie mercoledì 6 gennaio 82 anni. E' uno degli artisti più importanti in Italia, amatissimo dal pubblico per le sue canzoni, i suoi film e per il suo carisma. Per quanto riguarda la sua vita privata, Celentano nel 1958 conobbe la cantante e compositrice Milena Cantù (La ragazza del Clan). La loro relazione si concluse nel 1964, quando arrivò la Mori, con la quale attualmente è felicemente sposato.

Fausto Leali, tre matrimoni e quattro figli. La prima moglie è Milena Cantù, ex fidanzata di Adriano Celentano

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 1963 sul set cinematografico del film Uno strano tipo ed è convolata a nozze il 14 luglio 1964. Hanno avuto tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda Celentano. Qualche anno dopo il matrimonio, Celentano e Mori hanno attraversato un periodo di crisi e una conseguente separazione, a causa di un flirt tra Celentano e l’attrice Ornella Muti, conosciuta nel 1980 e con la quale girò Il bisbetico domato. Nel 1985 Celentano si riavvicinò alla moglie, i due riscoprono la passione che li aveva uniti e da allora non si sono più separati.

