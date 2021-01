Tg2 Italia, l'epifania al tempo del Covid fra impianti di sci chiusi e le celebrazioni liturgiche da Piazza San Pietro

05 gennaio 2021 a

a

a

Appuntamento televisivo in diretta in onda mercoledì 6 gennaio alle 10 su Rai2 nella trasmissione condotta da Marzia Roncacci. L’Epifania al tempo del Covid tra tanta neve ed impianti sciistici chiusi, citta’ in lockdown e piazze vuote: sono questi i temi al centro della rubrica “Tg2 Italia”,

Ad aprire la rubrica una diretta da Piazza San Pietro per le tradizionali celebrazioni liturgiche. Ospiti annunciati saranno Ivana Jelic, presidente Fiavet, e Luigi Borgo, presidente Associazione maestri sci del Veneto. E ancora, sono previsti collegamenti con Venezia, Bari e Lecce per vedere come viene festeggiato questo giorno, davvero inedito, della Befana.

