L'Eredità, Martina è campionessa. Ma alla Ghigliottina la risposta è sbagliata

Martina è la nuova campionessa de L'Eredità, il programma in onda su Rai 1 condotto da Flavio Insinna martedì 5 gennaio. Ma alla giovane con un master in comunicazione non è riuscito l'exploit durante la Ghigliottina. Ha superato l'agguerrita concorrenza della campionessa uscente Chiara e di Claudio durante il triello. Dopo la ghigliottina il suo montepremi è diventato di 23.750 euro.

Si è giocata il montepremi con le parole nobile, calcio, schiavo, infinito, peggio. Martina, dopo il canonico minuto per la risposta, ha scritto la parola fine dopo essere stata indecisa con limite. In realtà la parola vincente era passato dunque la vincita è sfumata.

