Oroscopo del Corriere di mercoledì 6 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'aria per la giornata. Le previsioni.

GEMELLI

Vi siete rintanati troppo a casa vostra. Dovresti cercare di uscire e di spendere il vostro tempo libero in maniera più produttiva.

BILANCIA

Apprezzate tutti gli sforzi che avete fatto per rincorrere le vostre passioni, i vostri sogni e i vostri amori, anche se non tutto si realizza.

ACQUARIO

Sono in arrivo grosse soddisfazioni soprattutto in ambito lavorativo. I vostri sforzi stanno per essere finalmente ricompensati.

