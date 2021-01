05 gennaio 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 6 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di Terra. Le previsioni.

TORO

Se litigate con qualcuno per una incomprensione, cercate di ricucire subito lo strappo e non lasciare passare troppa acqua sotto i ponti.

VERGINE

Le vostre attenzioni sono state dirette fin troppo alle persone che vi sono accanto. In questa giornata allentate la presa e pensate solo a voi.

CAPRICORNO

Un imprevisto rischia di rovinarvi la giornata, ma voi sarete pronti a reagire nel modo ottimale. Così potrete arrivare a fine giornata felici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.