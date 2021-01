"Tanya Roberts è morta davvero". Dopo la smentita arriva la conferma del compagno

05 gennaio 2021 a

La morte era stata smentita dopo un primo annuncio del suo agente. Ora il decesso di Tanya Roberts, 65 anni, sembra essere ufficiale. La conferma della morte è arrivata dal compagno della donna, Lance O'Brien,: lo ha riferito al sito Tmz e a Fox News secondo quanto riferisce un lancio dell'Ansa. L'attrice, ex Bond Girl e Charlie's Angel. è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale per complicazioni legate a un'infezione del tratto urinario che si è diffusa a reni e fegato. La notizia del suo decesso era stata in un primo momento diffusa dall'agente Mike Pingel, tuttavia l'ospedale non aveva mai confermato. Nella mattinata del 5 gennaio era arrivata addirittura la smentita. Poi il nuovo annuncio della morte.

