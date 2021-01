4 Ristoranti, tappa in Lucania di Alessandro Borghese: i locali in gara nell'episodio Sky di martedì 5 gennaio 2021

05 gennaio 2021 a

Nuovo appuntamento col viaggio itinerante di chef Alessandro Borghese che stasera, martedì 5 gennaio 2021 sbarca in Lucania per la quinta tappa e torna su Sky e Now Tv con un nuovo episodio di 4 ristorantì, la produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Lo chef è alla ricerca del miglior ristorante della via dei sapori della Basilicata. Nell’episodio in onda alle 21.15 su Sky Uno si sfidano Michele con La Taverna Oraziana, Paola con Le Follie dello Chef, Antonio con Ristorante Pizzeria D’Avalos e, infine, Antonio con Agriturismo Il Riccio.

In palio per il vincitore il titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5 mila euro da investire nella propria attività. In questa puntata la salsiccia lucanica, che rappresenta perfettamente il territorio, è la categoria special, che si aggiunge alle altre quattro da votare: location, menu, servizio e conto.

