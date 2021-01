Paola Cortellesi, dalla storia con Mastandrea al matrimonio con Riccardo Milani: con il regista ha avuto la figlia Laura

05 gennaio 2021 a

a

a

Paola Cortellesi è una delle attrici più apprezzate dal pubblico italiano. Nata il 24 novembre 1973 sotto il segno del Sagittario, è ormai un punto di riferimento nel cinema e anche per quanto riguarda la televisione, vista la sua verve comica. In tv nel 2016 ha realizzato uno show insieme all'amica Laura Pausini. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Cortellesi è sposata con il regista Riccardo Milani, conosciuto nel 2003 sul set de Il posto dell’anima.

Video su questo argomento Paola Cortellesi: trovare propria scintilla, è la magia di "Soul" TMNews

Nel 2011 sono convolati a nozze e il 24 gennaio 2013 è nata la loro prima figlia, Laura. Il regista ha altre due figlie (Chiara e Alice) avute da un precedente matrimonio. In passato Paola Cortellesi ha avuto una relazione con Rocco Tanica e con il collega Valerio Mastandrea.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.