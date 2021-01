Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga: "Non mi aspetto che mio padre Walter venga qui, sarebbe strano. Non ci parliamo da anni" | Video

05 gennaio 2021 a

a

a

Tempo di confidenze al Grande Fratello Vip 5 dopo la diretta di lunedì 4 gennaio su Canale5. Andrea Zenga si confronta con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando riguardo al suo rapporto con il padre Walter, praticamente assente negli ultimi 15 anni. Il giovane infatti si mostra nuovamente sicuro delle sue affermazioni e ammette di non aspettarsi nessun intervento dal padre durante la sua permanenza nella casa: "Se lo vedessi qua mi sembrerebbe strano, non ci parliamo da anni", ha affermato. La Orlando allora ha rassicurato il giovane elogiandone l'educazione e la maturità con cui ha affrontato la vicenda: "Tu non vuoi spettacolarizzare, sei un signore, dici solo quello che puoi dire", ha sottolineato. Zenga subito ha aggiunto: "Per me è un discorso di coerenza, mi viene da pensare male altrimenti".

Andrea Zenga sul padre si confida con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

A questo punto è Maria Teresa che interviene: "Ho conosciuto evidentemente una persona diversa", riferendosi a Walter Zenga, conosciuto in passato per motivi lavorativi. Andrea però continua ad affrontare il discorso senza il minimo turbamento bensì con una consapevolezza ormai consolidata: "Sicuramente non è semplice neanche per un genitore, ma volere è potere", ha spiegato. Alla fine la chiacchierata si conclude con un abbraccio affettuoso tra Andrea Zenga e Stefania.

