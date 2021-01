Gerry Scotti è diventato nonno, il figlio Edoardo e la moglie Ginevra annunciano la nascita di Virginia

05 gennaio 2021 a

Gerry Scotti è diventato nonno. Il figlio del conduttore televisivo Mediaset, Edoardo, 28 anni, è infatti diventato padre di una bambina nella giornata di martedì 5 gennaio. Insomma, il 2021 per il presentatore che a fine 2020 era stato ricoverato per Covid, è iniziato nel migliore dei modi. A dare alla luce la piccola è stata Ginevra Piola, moglie del suo unico figlio. "Come tutti i nonni mi rimbambirò", aveva detto Gerry in una vecchia intervista.

A rivelare la notizia è stato il settimanale Gente. Edoardo Scotti, è attualmente un aiuto regista e lavora anche lui in televisione: la bimba si chiamerà Virginia. Messaggi di auguri si sono diffusi sui social per un volto come Gerry Scotti tra i più amati dal pubblico italiano.

