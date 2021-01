L'Eredità, Claudio successore di Cannoletta? L'operaio rocker si è già portato a casa 141.250 euro con due Ghigliottine

05 gennaio 2021 a

Probabilmente è lui il vero successore di Massimo Cannoletta a L'Eredità, il quiz show di Rai1 in onda tutti i giorni dalle 18,45 e condotto da Flavio Insinna. Claudio Sorrentino infatti, in due occasioni in cui ha conquistato il titolo di campione, si è già aggiudicato un bottino da 141.250 euro, esattamente la metà di quello che si è portato a casa Cannoletta, ma in oltre 51 presenze. Insomma, Claudio promette bene e di raccogliere L'Eredità (è proprio il caso di scriverlo) del divulgatore di Lecce, amatissimo dal pubblico.

Originario della provincia romana, vive a Zagarolo, con la moglie e i loro due figli (di nome Juri e Morgan). Sposato con Katia, l’uomo lavora nei cantieri in cui si occupa di restauri e coltiva la passione della musica: canta infatti in una rock band. Intanto il buon Claudio ci riproverà anche martedì 5 gennaio alle 18,45, sempre su Rai1.

