Christian De Sica fa 70 anni, la lite con Carlo Verdone per la storia con la sorella Silvia: "Me ne disse di tutti i colori"

Christian De Sica compie 70 anni nella giornata di martedì 5 gennaio. E' uno degli attori più amati dal pubblico, figlio del grande Vittorio. E' diventato negli anni il re della commedia all'italiana e poi dei Cinepanettone. E' sposato con Silvia Verdone, sorella di Carlo, ora suo grande amico ma con il quale in passato proprio per questa relazione i rapporti non sono stati idilliaci. I due infatti sono venuti quasi alle mani proprio quando Carlo scoprì la relazione tra la sorella e De Sica.

Christian De Sica compie 70 anni: l'amore con Silvia Verdone e i due figli

L'amore nacque quando lei era giovanissima: all’epoca lei aveva solo 14 anni e De Sica era uno dei compagni di uscita del fratello. E così scattò la lite tra i due: "Successe davanti a casa mia - ha ribadito Christian in una vecchia intervista in radio -. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella. ‘Tu sei un puttaniere, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola'". In realtà il tempo ha dato ragione a De Sica. Dall'unione con Silvia sono nati due figli, Brando (1983), Maria Rosa (1987).

