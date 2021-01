Fabrizio Corona rischia di perdere la vista: "Tutta colpa del malocchio"

05 gennaio 2021 a

Fabrizio Corona rischia di perdere la vista. Lo rivela Libero (clicca qui) che ha pubblicato in esclusiva le foto del re dei paparazzi alle prese con una fortissima infiammazione agli occhi. Effettivamente da giorni Corona è praticamente scomparso dai social dove è seguitissimo specialmente su Instagram perché alle prese con la malattia agli occhi.

“Tutta colpa del malocchio”, ha spiegato a Libero lo stesso Corona che ha raccontato di aver chiamato un sensitivo per capire l'origine dell'infiammazione: "Ha scoperto con le carte che qualcuno ha fatto una macumba contro di me ed è per questo motivo che la mia vita in pochi giorni è peggiorata. Un’energia negativa vera e propria che adesso è andata via”.

