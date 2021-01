Grande Fratello Vip 5, Walter Zenga padre assente: insulti sui social. Lui si difende: "Giudicate senza conoscere"

05 gennaio 2021 a

a

a

Walter Zenga replica su Instagram alle parole del figlio Andrea durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 di lunedì 4 gennaio: "Non so cosa vuol dire avere una figura paterna, mio padre non mi fa neanche gli auguri di Natale", ha detto. Parole a cui l'ex portiere di Inter e Nazionale ha risposto indirettamente, più che altro concentrandosi su chi ha rivolto insulti nei suoi confronti sotto le foto dei suoi figli: "Giudicate senza conoscere", ha scritto.



Nella foto pubblicata appunto da Walter Zenga, la didascalia recita così: "Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia", si legge. Parole più che altro contro gli hater, ma che non precludono a un tentativo di riavvicinamento con il figlio Andrea.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.