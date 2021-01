Miriam Leone ringrazia per l'affetto i suoi fan, bellissima in rosso fuoco: i complimenti dai vip | Foto

05 gennaio 2021 a

Miriam Leone è attualmente una delle attrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano. E lei ha subito voluto manifestare la sua gratitudine per questo affetto da parte della gente: "Grazie per l’affetto di questi giorni, sono ancora in edicola su Vanity Fair Italia. ci vediamo lì, per il momento", ha scritto nella didascalia che accompagna l'ultima foto pubblicata dall'attrice su Instagram, dove può contare su oltre un milione e 300mila followers. Una foto in cui la Leone appare bellissima, con indosso un elegante vestito rosso fuoco.

Miriam è davvero bellissima e anche nei commenti si sprecano i complimenti, anche dei colleghi vip. Da Filippa Lagerback alla modella Eva Riccobono, fino all'attore Francesco Montanari, suo partner peraltro nel recente spettacolo di Roberto Bolle, Danza con me, andato in onda venerdì 1 gennaio su Rai1.

