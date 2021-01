Grande Fratello Vip 5, per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli l'ok dei genitori. Il padre di lei: "Gli occhi di mia figlia brillano" | Video

05 gennaio 2021 a

a

a

Continua la storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Anche nel corso della puntata di lunedì 4 gennaio la coppia ha dovuto affrontare diverse prove, culminate con l'incontro che i due hanno avuto con la madre dell'ex velino.

Giulia Salemi incontra la madre di Pierpaolo Pretelli

Intanto i due giovani concorrenti sembrano davanti a una vera e propria storia d'amore. Abbracci, carezze, gesti dolci e tenerezze hanno lasciato spazio a baci infuocati, prima sotto al vischio, solo per gioco, e quindi in piscina. Tra gli inquilini che hanno mostrato perplessità sulla loro relazione c'è Tommaso Zorzi, il quale è convinto che ai due non convenga continuare in questo modo la loro frequentazione; ma anche i genitori di Pretelli durante gli auguri di Capodanno avevano sconsigliato al figlio di concentrarsi troppo sul rapporto della influencer. Lunedì 4 gennaio la madre di Pierpaolo è arrivata in casa, nella Mystery Room. Da lei una sorta di via libera, poi rafforzato anche dalla lettera del padre di Giulia, Mario, che ha incoraggiato la coppia a proseguire la loro storia: "Vedo gli occhi di mia figlia brillare", ha scritto. Pierpaolo dal canto suo non molla: "Con Giulia voglio continuare, mi trovo molto bene".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.