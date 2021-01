Alessandro Cecchi Paone, dal matrimonio con Cristina Navarro al coming out: "Mi ero innamorato di un amico"

05 gennaio 2021 a

a

a

Alessandro Cecchi Paone è un giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. E' senza dubbio uno dei personaggi più famosi del piccolo schermo. Nato a Roma il 16 settembre 1961, negli ultimi tempi si è dedicato principalmente alle ospitate televisive nei talk show. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo il suo coming out nel 2004 in cui ha dichiarato la propria omosessualità, ha invitato i suoi colleghi famosi a fare lo stesso: "Dopo il mio nel 2004, l’unico coming out celebre in Italia è stato quello di Tiziano Ferro, e sono dovuti passare dieci anni. E dire che noi viviamo nel mondo della creatività, dell’arte, che sono decisamente più aperti", ha raccontato in una vecchia intervista a Io Donna.

Cecchi Paone “Caos informativo sul Covid, fiducia nel vaccino”

Cecchi Paone ha rivelato di aver sofferto di depressione quando aveva 15 anni. Nel 1993 ha sposato la spagnola Cristina Navarro, con la quale - anche dopo il coming out del 2004 in cui le ha confessato di essersi innamorato di un suo amico - è rimasto in ottimi rapporti: "E' la donna più importante della mia vita". Di lui si conoscono le storie che ha avuto con il personal trainer Claudio Vania Fernandes e Massimo Francese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.