Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia insulta Samantha De Grenet: "Borgatara ripulita male, sei pure ingrassata" | Video

05 gennaio 2021 a

Scontro in diretta tv durante la puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda su Canale5 lunedì 4 gennaio tra l'opinionista Antonella Elia e la concorrente Samantha De Grenet. Quest'ultima nei giorni scorsi avrebbe pronunciato parole legate alla carriera della Elia, non proprio lusinghiere. La Elia ha deciso così di presentarsi nella casa per un faccia a faccia con la rivale, divise soltanto da un vetro. Per la De Grenet è stata una pioggia di insulti: "Ma chi ti credi di essere? Sto ca***o? Sei la regina del gorgonzola. Credi di avere il diritto di parlarmi così? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate", ha attaccato l'opinionista della trasmissione.

La Elia poi prosegue: "Parli della mia carriera - ha aggiunto - Sei solo un'arrogante convinta di poter dare dell’idiota agli altri. Sei un po' ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età. Sei una borgatara ripulita male. Se potessi entrare dentro, sarebbe un godimento". La De Grenet ha replicato stavolta con garbo: "Sei una vera signora, complimenti". Siamo certi che il duello proseguirà nelle prossime puntate.

