Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga contro Walter: "Non so cosa vuol dire avere un padre, da lui neanche gli auguri di Natale" | Video

Andrea Zenga contro il padre Walter, ex portiere di Inter e Nazionale. Nel corso della puntata di lunedì 4 gennaio del Grande Fratello Vip 5, l'ex concorrente di Temptation Island si è lasciato andare a un duro sfogo contro il papà: "Non so cosa significhi avere una figura paterna, non ho ricordi di infanzia con lui - ha spiegato il figlio che Walter ha avuto con Roberta Termali - non mi può mancare una persona con la quale non ho rapporti".

Emblematica la risposta di Andrea Zenga alla domanda di Tommaso Zorzi: "Ma non ti fa neanche gli auguri di compleanno?". "No - la replica - neanche quelli di Natale se è per questo". Parole dette con rabbia e amarezza. Chissà se l'ex portiere risponderà durante la permanenza di Andrea nella casa del Grande Fratello Vip 5.

