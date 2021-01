Tanya Roberts, l'ex Bond Girl è ancora viva: l'ospedale smentisce l'agente dell'attrice Mike Pingel

05 gennaio 2021 a

Tanya Roberts sarebbe ancora viva. L'ospedale in cui l'ex Bond Girl degli anni Ottanta e Charlie's Angel ha infatti smentito le parole dell'agente Mike Pingel, che informato a sua volta dal marito dell'attrice ne aveva annunciato la morte. Tra l'altro con tanto di dettagli e una dichiarazione del marito, Lance O'Brien: "Mentre le tenevo la mano nei suoi ultimi attimi ha aperto gli occhi", avrebbe affermato l'uomo. Ora invece la improvvisa retromarcia, con Pingel costretto a precisare che l'informazione diffusa non era corretta. L'auspicio è che si tratti di un improvviso miglioramento delle condizioni di Tanya Roberts, che ha 55 anni. Come nella migliore tradizione della saga di James Bond, il giallo si infittisce.

