Grande Fratello vip 5, nove in nomination e Giacomo eliminato. Il nuovo calendario della trasmissione di Canale 5

05 gennaio 2021 a

Grande Fratello vip 5, l'eliminato della trentunesima puntata in onda lunedì 4 gennaio 2021 su Canale 5, è Giacomo, che è stato protagonista di un commovente incontro con i suoi genitori.

Al televoto della settimana si sono salvati in pochi. In nomination vanno infatti Dayane, Giulia, Mario, Tommaso, Maria Teresa, Samantha, Andrea Zenga, Stefania e Rosalinda. Salvi quindi Cecilia, Zelletta, Carlotta e Pierpaolo. Uno di questi dovrà lasciare la casa più spiata d'Italia.

Per questo inizio gennaio ci sono novità nella programmazione: il Gf 5 tornerà infatti lunedì prossimo 11 gennaio. Non ci sarà la puntata del venerdì, il Gf vip non andrà in onda venerdì 8 gennaio.

