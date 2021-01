"Primo appuntamento", Alessandro Pipero: chi è il noto maitre che accompagna le coppie nel ristorante: cibo e calcio

04 gennaio 2021 a

a

a

"Primo appuntamento" torna su Real Time in prima serata, martedì 5 gennaio 2021. Coppie di sconosciuti (quattro coppie) si incontrano per vedere se scocca l'amore a cena, in un ristorante. A riceverli - il programma è condotto da Flavio Montrucchio - c'è un personaggio ormai noto ai fan della trasmissione: l'uomo che accompagna al tavolo i protagonisti. Si tratta di Alessandro Pipero, di Roma, classe 1974.

Non ancora quarantenne, diventa proprietario di Pipero al Rex, una stella Michelin, e viene premiato come maître dell’Anno sulla guida Identità Golose 2013.

Dopo la scuola alberghiera, dirige, dal 2002 al 2008, la sala di Antonello Colonna a Labico, periodo nel quale diviene anche “miglior sommelier d’Italia” per la guida de L’Espresso (nel 2005).

Nel 2008 si mette in proprio ad Albano Laziale con Pipero e nel 2011 si trasferisce nel centro di Roma, all’interno dell’Hotel Rex. Nel 2017, il trasloco in corso Vittorio Emanuele.

Dopo l’abbandono del maitre Valerio Capriotti, Pipero sostituisce la sua presenza nel programma tv trasmesso su Real Time “Primo Appuntamento”. Pipero è molto attivo sui social dove pubblica contenuti sul mondo del'enogastronomia e sul calcio, in particolare per la squadra della Roma. E ancora poesia e moda.

Un autentico protagonista però, nel programma che inaugura la nuova stagione sul canale 31 del digitale terrestre.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.