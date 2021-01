Primo appuntamento 2021, "Ho trovato mio marito morto sul divano". Roberta dopo anni cerca l'amore con Carmelo. Il finale a sorpresa (spoiler)

04 gennaio 2021 a

a

a

Nuova stagione per Primo appuntamento su Real Time, martedì 5 gennaio 2021 in prima serata (canale 31). Il programma condotto in giacca rossa da Flavio Montrucchio, vede quattro coppie conoscersi al ristorante senza mai essersi viste prima. Il programma è disponibile su Dplay plus per gli abbonati e quello che segue è uno spoiler. E' il caso di Roberta, 41 anni ("Non mi piace la parola single") che sognava da piccola il principe azzurro. E' sola da nove anni e dice di voler tornare "a crederci nell'amore". Roberta rivela di essere vedova. "Un infarto, dopo due mesi che è nata mia figlia e ho trovato mio marito morto sul divano. Una cosa più grande di me, ma l'ho affrontata."

Roberta incontra Carmelo, 42 anni, vigile del fuoco. Un lungo incontro il loro: parlano, rose rosse, sono in sintonia, si ascoltano e poi la decisione che è quella di non frequentarsi. I due non si sono più visti nè sentiti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.