Primo appuntamento 2021, "provo un bollore": Amando in amore con Jenny ballerina di burlesque (spoiler)

Primo appuntamento 2021, nuova stagione su Real Time in prima serata martedì 5 gennaio La puntata è già disponibile su Dplay plus per gli abbonati e quello che segue è uno spoiler.

Primo appuntamento 2021, "Sono vergine": Simone confessione choc. Come va a finire con Gabriella nella puntata d'esordio su Real Time (spoiler)

"Da tanto non provavo un bollore per una donna", dice Armando che incontra Jenny, la ballerina di burlesque. Fra i due finisce in amore con un bacio di passione davanti alle telecamere che non mente. Il corteggiamento al primo appuntamento in un ristorante, a cena, finisce in maniera travolgente per la coppia. Lo sguardo di lui e il fascino sexy di lei (appare nel programma anche il look burlesque davvero sensuale) si incrociano. I titoli di coda del programma condotto in giacca rossa da Flavio Montrucchio rivelano che ora lui è ancora single perché lei voleva un uomo "meno farfallone".

