Primo appuntamento 2021, "Sono vergine": Simone confessione choc. Come va a finire con Gabriella nella puntata d'esordio su Real Time (spoiler)

Nella prima puntata di Primo appuntamento 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), una delle quattro coppie che si incontra a cena in un ristorante, martedì 5 gennaio, è quella di Simone. e Gabriella. La puntata è già disponibile su Dplay plus per gli abbonati e quello che segue è uno spoiler. Simone è una persona che si dice "sensibile", che si è commosso leggendo "Il piccolo principe".

Ha 37 anni e viene da Frosinone. Legge romanzi d'amore. "Sono vergine a 37 anni", ammette. "Spero che la persona che ho davanti non la prenda in maniera sbagliata", aggiunge. Simone si incontra con Gabriella, 32 anni della provincia di Teramo. e rivela alla ragazza di non aver avuto mai rapporti ma che "avrebbe voluto essere un amatore" Anche lei ammette: "leggo romanzi d'amore, sono single perché non piaccio". Come finirà fra i due? Lei alla fine dice di non proseguire, pur esaltando la personalità di Simone.

