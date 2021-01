Manila Nazzaro: "Io e Lorenzo Amoruso abbiamo perso il nostro bambino. Condividere porta sollievo e non vergogna" | Foto

04 gennaio 2021 a

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno perso il loro bambino. La Miss Italia 1999 era incinta ma non è riuscita a portare a termine la gravidanza. Manila ha postato la vicenda su Instagram, con una foto insieme ad Amoruso ad accompagnare la didascalia: "Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi - ha commentato -. Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore".

La Nazzaro è tornata in un secondo momento a pubblicare sempre su Instagram e sempre su questa dolorosa perdita, giustificando così il fatto di aver pubblicato la notizia sui social: "Sulla mia pelle ho capito che condividere porta sollievo e non vergogna - ha precisato -. Che il dolore appartiene a tutti, ma che in qualche modo ci si rialza sempre. E' la vita. Ed è bellissima comunque".

Un messaggio senza dubbio di speranza.

