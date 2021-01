Primo appuntamento 2021, "Ho 12 piercing, anche nelle parti intime". Prego? Nicole fa scattare il bacio di passione di Marco nella puntata di Real Time (spoiler)

04 gennaio 2021 a

Va in onda martedì 5 gennaio 2021 la prima puntata della nuova edizione di "Primo appuntamento", in prima serata (ore 21.20) su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). Un appuntamento che conquista gli spettatori (puntate da oltre 700 mila nella scorsa edizione), quattro stagioni con oltre 200 coppie che si sono avvicendate e adesso in questa edizione vi anticipiamo come spoiler (attenzione a quello che segue). La puntata d'esordio del 5 gennaio con Flavio Montrucchio in giacca rossa grande mattatore è già disponibile sulla piattaforma D play plus per gli abbonati. Quattro le coppie nel ristorante che si vedranno per la prima volta. Ecco Nicole, 20 anni Frosinone. Va a conoscere Marco 20 anni di Napoli. Lei ha i piercing, diversi sul corpo: "Ne ho 12 anche nelle parti intime", dice. E aggiunge: "Mi dicono di farli vedere". Con Marco sarà subito passione con un bacio passionale davanti alle telecamere. Un primo appuntamento di fuoco.

