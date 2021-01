Clara Alonso, nel 2015 le Notti sul ghiaccio con Milly Carlucci: il fidanzato è il collega Diego Dominguez

04 gennaio 2021 a

Clara Alonso è una nota attrice argentina di origini italiane, nata a Rosario il 2 febbraio 1990. Ha quasi 31 anni ed è nota al grande pubblico per aver interpretato dal 2012 al 2015 il ruolo di Angela Saramego nella soap opera Violetta. Clara ha due fratelli di nome Agustin e Ignacio Alonso.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Clara Alonso è fidanzata da diversi anni con il collega Diego Dominguez. L’artista ha anche un profilo Instagram, con oltre 1,7 milioni di followers. Nel 2015 ha preso parte come concorrente alla terza edizione di Notti sul ghiaccio, in onda in prima serata su Rai1 e condotto da Milly Carlucci.

