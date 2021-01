L'Eredità, Chiara è di nuovo campionessa: ma alla Ghigliottina la risposta non è di Qualità

04 gennaio 2021 a

Non è riuscito l'exploit alla giovane Chiara, che ha riconquistato il titolo di campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni. Chiara, romana che lavora in una ditta di trasporti e ha un bimbo di un anno e mezzo, ha sbaragliato la concorrenza al Triello e si è presentata al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi di 110.000 euro. Bottino confermato anche dopo le parole Senza, Aria, Prodotto, Morali, Controllo.

L'Eredità, la concorrente Chiara ci riprova: lavora in una ditta di trasporti e ha un bimbo di un anno e mezzo

Dopo il consueto minuto di tempo per preparare la risposta esatta, Chiara ha scritto la sua soluzione: Freni. Il conduttore Flavio Insinna a questo punto ha dovuto smentire la concorrente, visto che la parola chiave per la Ghigliottina era Qualità. Niente 110.00 euro dunque per la ragazza di Roma, che comunque ci riproverà martedì 5 gennaio, sempre su Rai1 alle 18,45.

