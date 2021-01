Grande Fratello Vip 5, televoto truccato. Agcom indaga dopo esposto del Codacons

04 gennaio 2021 a

L'autorità per le comunicazioni (Agcom) apre un fascicolo sul caso del televoto al Grande Fratello Vip 5. A darne notizia è il Codacons che sulla questione aveva presentato un esposto nel quale si segnalavano alcune anomalie che saranno appunto oggetto dell'indagine.

L’autorità, a seguito dell’esposto dell’associazione, ha comunicato di aver avviato una istruttoria "per verificare con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dal regolamenti, con riferimento all’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti a garanzia del rispetto del numero massimo di voti, nonché sulla possibilità di esprimere voti anche dall’estero e come questa eventuale possibilità si concili con la riserva, espressa nel regolamento del televoto, ai soli utenti residenti in Italia della facoltà di esprimere preferenze". La polemica è legata alle preferenze arrivate ad Adua Del Vesco (ora Rosalinda Cannavò) e Dayane Mello.

