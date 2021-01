Alfonso Signorini, la storia con Paolo Galimberti: ma in passato ha avuto un flirt con Valeria Marini

04 gennaio 2021 a

a

a

Alfonso Signorini è un giornalista e conduttore televisivo, tra i più famosi in Italia. Nato a Milano il 7 aprile 1964, è ormai da anni il re del gossip, dirigendo la rivista più importante in questo campo: Chi. Per quanto concerne la sua sfera personale, nel 2011, all’apice della sua carriera, ha scoperto di avere la leucemia, riuscendo miracolosamente a scampare alla morte. “Dirigevo due giornali, facevo radio tutti i giorni, conducevo più di un programma in tv". Poi una sera la malattia mi è piombata addosso all’improvviso e oggi che, grazie a Dio, ce l’ho fatta - ha rivelato in una vecchia intervista a Verissimo - ho capito che il segreto della vita non è credere nel per sempre, ma credere nel per ora”.

Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ad Andrea Zelletta: "Giulia deve capire i miei obblighi da padre" | Video

Signorini non ha fatto mai mistero della sua omosessualità, ha avuto una storia con il politico e imprenditore Paolo Galimberti. In passato anche l'amore etero con Valeria Marini, quando lui aveva 28 anni. Una relazione durata diversi mesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.