Andrea Zenga, con il padre Walter non parla da anni: l'ex fidanzata è Alessandra Sgolastra

Andrea Zenga è un personal trainer, nato nel 1993 dal matrimonio tra Roberta Termali e l'ex portiere della Nazionale Walter Zenga. Il rapporto tra quest'ultimo e Andrea è ridotto ai minimi termini, visto che non si parlerebbero da 14 anni. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Andrea Zenga, nel 2015 ha iniziato una relazione con Alessandra Sgolastra, classe 1996 ed ex Miss Blumare Marche. Nel 2018 i due misero alla prova il loro amore partecipando insieme a Temptation Island Vip.

Andrea Zenga, la madre è Roberta Termali: la carriera in tv e la fine traumatica del matrimonio con Walter

Ma la fidanzata di Zenga jr dimostrò fin troppo feeling con il tentatore Andrea Cerioli. Successivamente a Uomini e donne il calciatore confermò la sua scelta: "Penso che sia venuta fuori la persona che è - spiegò a Maria De Filippi - Alessandra si è lasciata andare ad atteggiamenti palesi con un altro ragazzo". Poi la seconda occasione per la coppia, con il rapporto terminato definitivamente nel marzo 2020. Ora Andrea è single.

