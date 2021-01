John Grogan, la storia vera: il cane Marley preso per il terrore di avere figli. L'amore con la moglie Jenny

04 gennaio 2021 a

Il film Io e Marley, datato 2008, interpretato da Owen Wilson e Jennifer Aniston, prende spunto da una storia vera, tratta dal libro omonimo scritto dal giornalista John Grogan. Quest'ultimo, originario del Michigan, poco dopo essersi sposato con la moglie Jenny si trasferisce in Florida. Lì, infatti, entrambi hanno trovato lavoro come giornalisti presso quotidiani concorrenti. Presto, Jenny inizia a mostrare la volontà di avere figli, ma John, terrorizzato alla sola idea di diventare padre, le regala un cucciolo di cane, un labrador retriever che viene chiamato Marley. Il cane diventa parte della famiglia, anche quando questa si allarga.

Grogan nacque in una famiglia cattolica di origine irlandese a Motor City, nei pressi di Detroit, Michigan. Era il minore di quattro fratelli. Lavorò in un piccolo giornale nella città portuale di S. Joseph, nel Michigan, dove incontrò appunto Jenny, la sua futura moglie. Successivamente, trovò impiego in giornali più importanti anche in Florida. Con il libro Io e Marley ha venduto oltre quindici milioni di copie ed ha ricevuto commenti di elogio anche dal New York Times, dal Philadelphia Inquirer, dallo Usa Today e dal People. Grogan è poi diventato il caporedattore del Philadelphia Inquirer. Vive con sua moglie Jenny e i loro tre figli in Pennsylvania.

