Io e Marley, storia impensabile per interpretare il cane del film che commuove. Gioca e fa confusione, tutte le curiosità sulla razza Labrador Retriever

Io e Marley, un film che fa piangere copiosamente. Soprattutto a chi i cani li ama e segnatamente ha un mico come Marley. Una commedia simpatica quella interpretata da Owen Wilson e Jennifer Aniston; protagonista insieme a loro il Labrador retriever, la razza del cane di Io e Marley. Giocherellone ed un po’ confusionario, il Labrador del film scombussola la vita di John e Jenny Grogan, due neo sposini in cerca di pace e serenità. Un affetto che segnerà la loro vita. Quale storia ha, intanto, il cane del film Io e Marley? Beh, per interpretare il cane Marley sono stati impiegati addirittura 22 cani diversi.

Muscoloso e di taglia medio-grande, il Labrador retriever maschio può essere alto 60/62 cm e pesare 31/40 kg mentre la femmina non supera i 56 cm di altezza ed il suo peso di assesta, in genere, intorno ai 34 kg.

Il cane del film Io e Marley, nonostante ciò ha un’andatura molto elegante e particolare. Sulla testa larga ed appuntita, si staglia il simpatico tartufo ampio e nero che caratterizza questa razza di cane.

Gli occhioni sono dolci, color nocciola, oppure marroni. Le orecchie –un po’ pendenti – sono triangolari ma dai bordi arrotondati. Robusti e molto ampi sono il collo ed il petto del Labrador retriever mentre la coda – ricoperta da un fitto pelo – tende ad assottigliarsi.

Il pelo del cane di Io e Marley è, invece, molto soffice, lucido e caratterizzato da un sottopelo impermeabile. Varie sono le colorazioni del suo mantello: marrone, miele e nero sono i colori tipici di questa razza.

Molto docile e caratterizzato da un buon temperamento, il Labrador Retriever è molto intelligente, tranquillo, socievole e ben disposto ad obbedire al suo padrone. Affettuoso e mite, il cane apparso nel film Io e Marley è anche abbastanza sedentario, nonostante non disegni mai una bella passeggiata insieme al suo padrone.

Il cane di Io e Marley è un cult per gli amanti dei cani e una delle scene evergreen è quando Marley viene portato dalla signora Kornblut (Kathleen Turner), che crede fermamente che qualsiasi cane possa essere addestrato, ma quando Marley si rifiuta di obbedire agli ordini, lei lo espelle dalla sua classe.

