Stasera in tv 4 gennaio, su Rete 4 torna Quarta Repubblica: c'è Matteo Renzi

04 gennaio 2021 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 4 gennaio, primo appuntamento dell'anno su Rete 4 con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro. Inizio alle ore 21.2o per una puntata con un ospite fondamentale per il momento politico del Paese e per il governo: Matteo Renzi, leader di Italia VIva. Gli altri argomenti della trasmissione saranno i ritardi nella campagna di vaccinazione, con un reportage da Israele, paese che ha il record delle somministrazioni; le incognite intorno alla riapertura dopo le festività; le crescenti difficoltà di molti cittadini.

Ma si parlerà anche delle opere pubbliche bloccate da anni e del Capodanno di Courmayeur, piste innevate ma senza sciatori. Annunciato anche un faccia a faccia con il campione Juri Chechi. Oltre a Renzi e Chechi gli altri ospiti saranno i parlamentari Andrea Ruggeri (Fi) e Luciano Nobili (Iv); l’ex direttore esecutivo dell’Ema, Guido Rasi; il professor Matteo Bassetti, direttore del Reparto di Malattie Infettive del San Martino; il maestro pasticciere Iginio Massari. L’esponente radicale Marco Cappato; suor Anna Monia Alfieri, Alfonso Celotto, Mario Giordano, Tobias Piller e Daniele Capezzone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.