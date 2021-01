Giacomo Urtis, il flirt con il Ken umano Rodrigo Alves: tra i clienti del chirurgo plastico anche Valeria Marini e Taylor Mega

04 gennaio 2021 a

Giacomo Urtis è un chirurgo plastico, molto frequentato dai vip. Nato a Caracas il 28 settembre 1977, è poi tornato in Sardegna (Alghero) per proseguire gli studi. La sua passione per la bellezza gli ha fatto scegliere il percorso universitario in Medicina e Chirurgia: si è laureato nel 2002 all’Università di Sassari. All’Università degli Studi di Milano acquisisce il Master in chirurgia estetica.

Opera a Milano, Roma e Londra. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, attualmente è single, ma ha avuto un flirt con il Ken umano Rodrigo Alves. Tra i suoi clienti vip Selvaggia Roma, Dayane Mello, Valeria Marini, Soleil Sorge, Francesca Brambilla e Taylor Mega.

