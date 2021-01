Gerry Scotti, l'unico figlio è Edoardo: il matrimonio con la giornalista Ginevra Piola e l'incidente in moto

04 gennaio 2021 a

Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più amati dal pubblico, ed è nato il 7 agosto 1956. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale e personale, si è sposato nel 1991 con Patrizia Grosso, da cui ha avuto, nel 1992, il suo unico figlio Edoardo. Finito il primo matrimonio, Gerry Scotti ha ritrovato l'amore con l'attuale compagna Gabriella Perino. Relativamente al figlio di Scotti, Edoardo, è sposato con la giornalista Ginevra Piola.

Nel suo passato, nel 2019, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con la sua motocicletta. In seguito allo schianto è stato trasportato d’urgenza in ospedale all’Humanitas di Rozzano. In questo incidente avrebbe subito una frattura scomposta del femore. Gerry Scotti è stato poi vicino al figlio nel periodo di convalescenza. Attualmente è aiuto regista nei programmi di Rai, Mediaset e Sky.

