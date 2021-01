L'Eredità, la concorrente Chiara ci riprova: lavora in una ditta di trasporti e ha un bimbo di un anno e mezzo

04 gennaio 2021 a

C'è anche Chiara tra i personaggi che si stanno distinguendo a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. La ragazza, nata a Roma, lavora in una ditta di trasporti, è laureata in Scienze Sociali e sta frequentando un Master in Risorse Umane.

Tra le curiosità sul suo conto, ha un bimbo di un anno e mezzo. Al suo primo tentativo, quando ha conquistato il titolo di campionessa non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che dopo qualche dimezzamento era di 52.500 euro. La soluzione esatta era la parola Felice.

