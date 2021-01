Mario Ermito, l'ex fidanzata è Francesca Testasecca: la folignate Miss Italia nel 2010

04 gennaio 2021 a

Mario Ermito un attore emergente, soprattutto per quanto riguarda le fiction tv. E' nato il 2 ottobre del 1991 a Brindisi. In carriera nel 2018 ha anche partecipato a Tale e Quale show condotto da Carlo Conti, dove ha manifestato una grande passione per il canto, tant’è che ha anche pubblicato su spotify una cover della canzone Angel di Robin Williams. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Ermito ha avuto una storia d’amore con Miss Italia 2010, la folignate Francesca Testasecca.

Tra le storie avute anche quella con la truccatrice Valentina Paolillo: i due si sono lasciati dopo un anno. “Siamo rimasti in buonissimi rapporti - ha confidato -. Io ho pensato che lei potesse essere la donna della mia vita, ma ci stavamo snaturando per la volontà dell’altro e questa cosa non era la cosa giusta".

