Carla Gozzi, il marito è il famoso chiropratico americano Richard Bryan Datre: dal matrimonio non sono nati figli

Carla Gozzi è una life coach, figura molto nota negli Stati Uniti. Nata a Modena il 21 ottobre 1962, sotto il segno della Bilancia, si tratta di una professionista che aiuta i propri clienti in tema di salute, finanze, lavoro, relazioni e vita sociale.

Da anni tuttavia Carla Gozzi ha aperto un atelier-loft a Reggio Emilia dove, con la sua equipe, effettua consulenze personalizzate. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, suo marito si chiama Richard Bryan Datre ed è un rinomato chiropratico. I consorti prediligono uno stile di vita riservato e abitano a Castelnovo Nè Monti (Reggio Emilia). L’uomo che ha fatto breccia nel cuore di Carla Gozzi ha studiato al Chiropratic College di New York. Il medico statunitense si è trasferito in Italia, nel 1990, per stare vicino alla donna della sua vita. Dal loro rapporto non sono nati figli.

