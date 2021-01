Giulia Salemi, la madre è Fariba Tehrani: incantesimi e magie sull'amore tra la figlia e Francesco Monte

04 gennaio 2021 a

Fariba Tehrani è una imprenditrice di origini iraniane nota al pubblico per essere la madre di Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino Express 2015, influencer e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Arrivata in Italia a 18 anni per sfuggire alla difficile situazione economica e politica in Iran, si è innamorata di un ragazzo italiano, Mario.

I due si sposano e dalla loro unione nasce Giulia Salemi. Fariba e il padre di Giulia si separano dopo qualche tempo ma la donna ormai stabile in Italia continua la sua carriera di imprenditrice come proprietaria di un centro benessere. Tra le curiosità sul suo conto, ha realizzato degli incantesimi e magie d’amore quando la figlia stava iniziando la storia con Francesco Monte. Giulia Salemi e Monte si sono lasciati poco dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 3.

