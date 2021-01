Elisabetta Canalis, video bollente: trasforma il look e spunta senza reggiseno

04 gennaio 2021 a

Scatenata Elisabetta Canalis. Anche lei si concede alla recente moda dei video del trasformismo del look e pubblica sul suo profilo Instagram un filmato che nel giro di poche ore colleziona oltre 100mila visualizzazioni e migliaia di commenti. La showgirl, modella e attrice sorprende di nuovo i suoi 2.8 milioni di follower.

Si presenta davanti alla telecamera in due pezzi, un top grigio e pantaloni della tuta, toccandosi i capelli. Tira indietro la testa, si china e poi l'ex velina rispunta trasformata: abito dorato super attillato, scollatura evidente e seno in grande evidenza, visto che non indossa il pezzo superiore di intimo.

