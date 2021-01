Cristina D'Avena, nuova avventura in radio su Rtl 102.5: e a 56 anni su Instagram è sempre più sexy | Foto

04 gennaio 2021 a

Cristina D’Avena speaker d’eccezione su Rtl 102.5: da sabato 9 gennaio, la regina delle sigle dei cartoni animati più famosi presenterà ogni sabato mattina Chi c’è c’è chi non c’è non parla, con Barbara Foria e Armando Piccolillo. "Sono felicissima di entrare a far parte della grande famiglia di Rtl 102.5 e di tornare dopo tanto tempo alla conduzione radiofonica, che da sempre è stata una delle mie passioni. In questo periodo in cui il contatto con il pubblico dal vivo non è possibile, sarà emozionante entrare nelle case degli ascoltatori della più grande radio italiana con un programma di intrattenimento divertente al fianco di Barbara e Armando". Intanto Cristina D'Avena continua a far impazzire i suoi fan su Instagram, con scatti sempre più audaci dove mette in mostra le sue forme, sempre più sexy, anche a 56 anni.

Per quanto riguarda i protagonisti di Chi c’è c’è, chi non c’è non parla saranno, come sempre, gli ascoltatori che potranno raccontare le loro avventure e disavventure in diretta anche con Zoom.

